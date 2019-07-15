Общество

Участники клуба «Здоровое питание» Псковского Красного Креста провели конкурс по выпечке булочек

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялся кулинарный конкурс по выпечке булочных изделий. По условиям соревнования участницам предлагалось из одинакового количества теста и ингредиентов испечь булочки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста.

В конкурсе приняли участие 24 «кулинара» серебряного возраста. Каждый участник проявил фантазию, в итоге булочки получились у всех разные. Среди выпечки были плюшки, рулетики, «птички», «зайчики», «мишутки» и просто пышные булочки. Для придания блеска своим изделиям участники смазывали булочки яичным желтком, для аромата добавляли корицу, для вкуса и красоты - сахарную пудру.

Своей выдумкой участники конкурса поразили состав жюри, которое возглавил председатель Псковского Красного Креста Петр Василевский. Выделить лучших участниц по созданию кулинарных шедевров было сложно, и жюри пришло к решению, что все булочки, изготовленные руками участниц и выпеченные на современном оборудовании модульного мини-кафе Красного Креста, признать настоящим кулинарным шедевром.

Во время чаепития после конкурса некоторые участницы признались в том, что впервые занимались выпечкой и дома непременно порадуют аппетитными булочками своих внуков. После чаепития пожилые женщины долго не расходились, обсуждая рецепты и делясь секретами идеальной выпечки.

Напомним, что кулинарный конкурс в клубе «Здоровое питание» состоялся в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.