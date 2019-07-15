Общество

Великолукская полиция разыскивает мужчину, ушедшего из дома на улице Радищева

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Великим Лукам устанавливается местонахождение мужчины 1976 года рождения - Андрея Федорова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 22 марта мужчина ушел из дома, расположенного на улице Радищева.

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8 (906) 223-11-28 или 02.