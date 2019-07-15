Общество

Получить налоговый вычет теперь можно за любое лекарство по рецепту врача

Начиная с 2019 года порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств значительно упрощен. В настоящее время вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства. Главное условие – рецепт должен быть выписан лечащим врачом. Ранее, для получения такого вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 000 рублей. То есть потратить за год можно и больше, но вернут не более 15 600 рублей. При этом в сумму 120 000 рублей входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и др.

Социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно получить любым из двух способов:

до конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему работодателю: бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работник не получит весь;

вычет по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. То есть собирать чеки за лекарства, купленные в этом году, необходимо уже сейчас.

В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы: