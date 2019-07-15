Общество

В Себежском районе открывается молодежный форум «Без границ»

Международный молодежный форум «Без границ» открывается в национальном парке «Себежский» Себежского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие начинается 16 июня, в палаточном городке соберутся около 300 молодых людей: представителей молодежных объединений от 18 до 35 лет из России и Республики Беларусь.

Образовательная программа включает в себя работу по 6 направлениям: патриотическое «Я - патриот»; добровольческое «Твори добро»; молодежные медиа «4 власть»; политическое «Управляй!»; международное «Границ.net»; студенческие объединения «Лига студенческих клубов». Кроме того, участников форума ждут лекции, встречи и круглые столы, посвященные проектным компетенциям и развитию профессионального потенциала, диалоги на равных с известными педагогами и специалистами, а также мастер-классы, воркшопы, экспертные консультации.

«Все программа рассчитана на максимальное вовлечение участников в проектную деятельность. Наша задача - это дать ребятам всевозможные инструменты, которые они применят в развитии своего района», - отметила программный директор форума Ольга Ефремова.

Спикерами образовательной программы на форуме станут лучшие преподаватели Ассоциации тренеров РСМ, а также федеральные проектные менеджеры и эксперты. Ожидается, что на форум также приедут советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Полежаева, президент группы кампаний «Город мечты» Сергей Гузев, абсолютный чемпион по бодибилдингу IFBB Юрий Голубев.

Каждый день на форуме повещен отдельной теме: национальные традиции, семья, мечта, любовь к родине, здоровье, радость момента.

Для участников форума установлены современный сценический комплекс, шатры с мультимедийным оборудованием и несколько запоминающихся арт-объектов: стилизованное псковское подворье, лесная фотозона с качелями, партизанская деревня. Электроснабжение площадок молодежного форума «Без границ» будут обеспечивать специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Компания установила на площадке шесть дизельных генераторов общей мощностью 110 кВт.

Напомним, международный форум продлится до 21 июля и станет важной площадкой для консолидации гражданских инициатив, выявления активных молодых людей, актуальных проектов и повышения эффективности гражданского общества Псковской области. Организаторами форума выступили Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области совместно с Псковским государственным университетом при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».