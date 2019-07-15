Общество

Руководителем пресс-службы ОМСУ города Пскова назначена Анна Боброва

Руководителем пресс-службы органов местного самоуправления города Пскова с 15 июля назначена Анна Боброва. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета.

В новой должности Анна Боброва считает важным «наладить объективное и паритетное освещение деятельности депутатов Псковской городской Думы и администрации Пскова, поскольку пресс-служба совмещенная». Кроме того, по ее мнению, органам местного самоуправления важно «шагать в одной команде с губернатором».

Анна Боброва окончила факультет иностранных языков Псковского педагогического института. В СМИ стала работать уже со второго курса. С 1992 по 2001 годы работала телеведущей, корреспондентом, а затем выпускающим редактором телерадиокомпании «Телеком». С 2001 по 2004 годы занимала должность главного редактора телекомпании «Тивиком». В мае 2006 года назначена главным редактором Псковского агентства информации. В последние годы работала в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, с середины июня пресс-службу ОМСУ города Пскова возглавляла Анна Ефимова. По предварительным данным, она может перейти на работу в отдел межмуниципального сотрудничества аппарата Псковской городской Думы.

Добавим, кадровые перемены в пресс-службе пришлись на переходный период, связанный со сменой руководства города Пскова. Вскоре после отставки Ивана Цецерского с поста главы города с должности начальника пресс-службы уволилась Анна Удовенко. На период поиска нового сотрудника этот пост временно заняла Анна Ефимова.