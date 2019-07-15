Общество

В ИК-5 запустили производство тротуарной плитки

Для обеспечения трудозанятости осужденных, отделом материально технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области, заключено соглашение с ТК «Первомайский» города Великие Луки на реализацию плитки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на участке производства тротуарной плитки было трудоустроено два осужденных, которые занимались изготовлением трех различных видов плитки - волна, косточка, кирпичик. Всего произвели около 400 квадратных метров.

В настоящее время полученная продукция находится на складе учреждения и будет отгружена заказчику на текущей неделе.

Добавим, что в наличии на производственном участке также имеются желобки для стока воды и бордюры, готовые к реализации.