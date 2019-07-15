Общество

Эксперт рассказала, когда в России появится черный список усыновителей

В среду, 17 июля, Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект, согласно которому в стране появится реестр «недобросовестных» родителей. Если закон будет принят, с 1 января 2020 года передача детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, будет исключена, рассказала «Парламентской газете» начальник отдела сопровождения федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, департамента госполитики в сфере защиты детей министерства просвещения Елена Куликова.

По словам эксперта, законопроект Минпросвещения призван не только создать единый реестр людей, лишённых родительских прав или ограниченных в них, но и уточнить порядок межведомственного обмена информацией о «недобросовестных» родителях.

«Сейчас выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в ЗАГС и поэтому между компетентными органами нет механизма обмена сведениями о лицах, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями», — пояснила Куликова.

Она добавила, что законопроект устанавливает перечень персональных данных граждан, которые не могут быть усыновителями или попечителями, сроки внесения указанной информации в государственный банк данных о детях, а также основания для прекращения учёта сведений о гражданах.

Куликова также сообщила, что документ вносит изменения в Федеральный закон от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» и разработан во исполнение поручения президента от 7 мая 2017 года.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в конце мая, в случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2020 года.

«Самое главное, что инициатива прежде всего направлена на защиту прав и интересов детей, чтобы исключить случаи передачи ребёнка на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями, утратив это право», — подчеркнула Елена Куликова.