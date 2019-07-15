Общество

Нюансы авиамониторинга, или Как отследить самолет онлайн

Авиарейсы откладываются или отменяются постоянно. Причиной может быть: плохие погодные условия, неполадки техники, другие форс-мажоры.

С задержкой или отменой рейса сталкивался едва ли не каждый, кто хоть раз в жизни летал. Но если раньше, чтобы быть в курсе всех изменений, приходилось обзванивать справочные или дежурить у информационного табло в аэропорту, сегодня этих неудобств помогает избежать отслеживание самолетов в режиме онлайн.

Задержки и современные технологии

По каким причинам отменен или задержан вылет, знать вовсе не обязательно, но хочется хотя бы частично контролировать процесс и понимать перспективу. Благодаря радиообмену и установленным на самолетах транспондерам, радиодиспетчер общается с пилотами и видит борты в зоне своей ответственности. Данные поступают в единую систему управления воздушным траффиком.

Сегодня этот алгоритм используют онлайн-сервисы, которые называют флайт-радарами. Они собирают диспетчерские данные на своих серверах и выводят их на виртуальные карты. Отслеживание самолетов в режиме онлайн характеризуется минимальной задержкой.

Зная номер рейса, можно получить весь необходимый объем информации с помощью мобильного устройства. Трекинговый сервис позволяет отследить пройденный путь судна, узнать его тип, бортовой номер, принадлежность, место вылета и посадки. В отдельных случаях демонстрируется фотография лайнера. С тем, как все устроено и работает, можно ознакомитьсяздесь.

Лучшие радары

Услуги отслеживания самолетов онлайн предоставляют десятки сервисов, но самыми популярными являются:

Flightradar24 - в режиме реального времени отслеживает свыше 180 тыс. рейсов более 1200 компаний из 4 тыс. аэропортов мира. Имеет русскую версию. По мнению экспертов, это лучший сервис, услугами которого пользуются как профессионалы, так и обыватели. Радар условно бесплатный. Пользоваться можно 30 минут, затем придется обновить страницу. Платные аккаунты (Silver, Gold, Business) предоставляют 3D-визуализацию и расширенный пакет данных. FlightAware - также обеспечивает мировой охват. В месяц с его помощью отслеживается более 500 млн. полетов. Число зарегистрированных пользователей превышает 12 млн. Есть русскоязычная адаптация. Встроенный в сайт телеканал позволяет наблюдать за авиапарками в аэропортах. Plane Finder - англоязычный радар с мировым охватом, лучшим мобильным приложением и собственным телевидением. RadarBox24 - сервис, предоставляющий карты полетов во всех регионах мира в режиме 24/7. Англоязычный сайт ежедневно посещают около 40 тыс. человек из 150 стран.

Алгоритм отслеживания самолетов в режиме онлайн и картинка на каждом радаре примерно идентичны. Если пользоваться несколькими службами сразу, вероятность получения достоверной информации, растет.

Карты обновляются раз в несколько секунд. Кликнув на пиктограмму самолета, можно увидеть номер рейса. Трекер позволяет узнать о погоде за бортом и обеспечивает несколько вариантов отображения карты. Доступно отслеживание сразу нескольких самолетов в режиме онлайн, фильтрация по пунктам прилета и наименованию компании-перевозчика. Можно настроить показ аэропортов, в которых прогнозируются задержки, и многое другое.