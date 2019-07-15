Нюансы авиамониторинга, или Как отследить самолет онлайн

Авиарейсы откладываются или отменяются постоянно. Причиной может быть: плохие погодные условия, неполадки техники, другие форс-мажоры.
С задержкой или отменой рейса сталкивался едва ли не каждый, кто хоть раз в жизни летал. Но если раньше, чтобы быть в курсе всех изменений, приходилось обзванивать справочные или дежурить у информационного табло в аэропорту, сегодня этих неудобств помогает избежать отслеживание самолетов в режиме онлайн.
По каким причинам отменен или задержан вылет, знать вовсе не обязательно, но хочется хотя бы частично контролировать процесс и понимать перспективу. Благодаря радиообмену и установленным на самолетах транспондерам, радиодиспетчер общается с пилотами и видит борты в зоне своей ответственности. Данные поступают в единую систему управления воздушным траффиком.
Сегодня этот алгоритм используют онлайн-сервисы, которые называют флайт-радарами. Они собирают диспетчерские данные на своих серверах и выводят их на виртуальные карты. Отслеживание самолетов в режиме онлайн характеризуется минимальной задержкой.
Зная номер рейса, можно получить весь необходимый объем информации с помощью мобильного устройства. Трекинговый сервис позволяет отследить пройденный путь судна, узнать его тип, бортовой номер, принадлежность, место вылета и посадки. В отдельных случаях демонстрируется фотография лайнера. С тем, как все устроено и работает, можно ознакомитьсяздесь.
Услуги отслеживания самолетов онлайн предоставляют десятки сервисов, но самыми популярными являются:
Алгоритм отслеживания самолетов в режиме онлайн и картинка на каждом радаре примерно идентичны. Если пользоваться несколькими службами сразу, вероятность получения достоверной информации, растет.
Карты обновляются раз в несколько секунд. Кликнув на пиктограмму самолета, можно увидеть номер рейса. Трекер позволяет узнать о погоде за бортом и обеспечивает несколько вариантов отображения карты. Доступно отслеживание сразу нескольких самолетов в режиме онлайн, фильтрация по пунктам прилета и наименованию компании-перевозчика. Можно настроить показ аэропортов, в которых прогнозируются задержки, и многое другое.