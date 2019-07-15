Общество

Волонтеры провели квест-игру «Равнение на олимпийцев» для участников юнармейской смены в лагере «Космос»

В детский оздоровительный лагерь «Космос» в рамках акции «Волонтеры - детям» приезжали волонтеры из Великолукской академии физической культуры и спорта и «Волонтеры Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки.

В лагере проходит юнармейская смена, и для детей провели квест-игру «Равнение на олимпийцев». Мероприятие организовано Музеем спорта и олимпийского движения Псковского края и волонтерским отрядом «На старте!» ВЛГАФК.

Юнармейцы узнали об олимпийском движении, получили положительные эмоции и «Олимпийский школьный дневник» на память.

Также для юнармейцев квест по истории Великой Отечественной войны провели «Волонтеры Победы».