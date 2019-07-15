Общество

Заседания администрации Псковской области поменяют формат и станут ежемесячными

Заседания администрации Псковской области поменяют формат, будут проводиться ежемесячно и будут состоять из открытой и закрытой частей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области сделал губернатор региона Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что региональные власти намерены активно внедрять систему электронного документооборота. «Практика показала, что это позволяет сократить время на рассмотрение и согласование актуальных вопросов. В перспективе мы планируем полностью отказаться от бумажного документооборота», - уточнил Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что на заседаниях представители органов исполнительной и муниципальной власти будут собираться, чтобы обсудить те вопросы и темы, которые требуют широкого освещения и открытого диалога.