Общество

Госдума узаконила наказание за непропуск машин скорой помощи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи, передает «Интерфакс».

Первое чтение документ прошел еще в 2017 году. Самое строгое наказание предусмотрено в случае смерти пациента - до 4 лет лишения свободы. Если пациенту в результате был причинен тяжкий вред здоровью, то нарушителю грозит: либо штраф до 80 тыс. рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.

Нарушителям, мешающим деятельности медработника оказывать помощь грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Вырастет и штраф за непропуск любых машин спецслужб, но только если у них есть мигалка синего цвета и спецраскраска на бортах - это скорая помощь, патрульные машины полиции. Штраф устанавливается в размере 3-5 тыс. рублей, либо лишение прав до одного года.

Перечень действий, которые могут быть оценены как «воспрепятствование действиям» врачей открытый, то есть суд может счесть нарушением и действия, которые напрямую в законе не описаны.