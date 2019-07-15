Общество

К 2021-2022 годам в Псковской области все органы власти и бюджетные учреждения будут подключены к системе электронного документооборота

Реализация проекта по цифровому государственному управлению в Псковской области вошло в активную фазу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области сообщил начальник управления по цифровому развитию и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в ходе обсуждения вопроса о повышении качества государственного управления посредством цифровой трансформации органов власти Псковской области.

Он уточнил, что таким образом региональные власти работают над реализацией указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

Одно из направлений работы, по словам Дениса Матвеева, - введение в регионе системы электронного документооборота, которая будет реализовываться в защищенной сети.

Плановый показатель проекта - к 2024 году электронный документооборот должен появиться во всех органах власти, включая все муниципалитеты и бюджетные учреждения. Однако чиновник заверил, что он будет достигнут гораздо раньше - к 2021 - 2022 годам.

Он уточнил, что на сегодня все медицинские учреждения уже подключены к системе электронного документооборота.

«Проблема, с которой мы столкнулись, - слабая вовлеченность органов муниципальной власти в участие в этой работе», - прокомментировал Денис Матвеев.