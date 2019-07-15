Общество

Михаил Ведерников поручил провести проверку в детской стоматологии и перинатальном центре в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверку ряда псковских учреждений здравоохранения. Причина - завышенные, по его оценке, заработные платы руководящего состава и плохая организация работы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области сделал сам губернатор региона Михаил Ведерников.

«У главного врача перинатального центра в Пскове зарплата 130 тысяч рублей. У меня - меньше. При этом у рядовых сотрудников и пациентов есть нарекания к работе центра, а главврач часто уходит с работы - после 15 часов его застать уже сложно», - привел он пример.

Еще один «вопиющий» пример, на который указал губернатор - детская стоматология в Пскове, где из-за неправильной организации работы, по словам Михаила Ведерникова, создается искусственный ажиотаж.

«Псковичи вынуждены занимать очередь с глубокой ночи или раннего утра. А случай с палаткой, которую разбили перед входом в клинику - это вопиющий факт, такого быть не должно», - добавил глава региона.

Михаил Ведерников также рассказал, что на поручение главврачу вернуться из отпуска и разобраться с ситуацией от главы регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, тот ответил: «Я в эту помойку возвращаться не хочу, если хотите, увольняйте меня».

При этом, как указал губернатор, зарплаты у большинства сотрудников детской стоматологии - менее 26 тысяч рублей, что является неисполнением поручения президента, а у главврача зарплата - почти в четыре раза больше.

По обоим случаям Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку. «Меры должны последовать такие, чтобы у нас такого больше не происходило. Я не против, чтобы руководящий состав бюджетных организаций поручал хорошие зарплаты, но они должны быть привязаны к показателям. В частности, к уровню зарплат остальных работников», - заключил он.