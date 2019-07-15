Общество

19 июля заканчивается прием сведений от СМИ, полиграфических организаций и ИП для оказания услуг на выборах 8 сентября

Для оказания услуг на выборах в Единый день голосования 8 сентября средства массовой информации, полиграфических организаций и индивидуальных предпринимателей соответствии с пунктом 6 статьи 47 Избирательного кодекса Псковской области до 19 июля должны опубликовать и предоставить в избирательные комиссии региона, которые являются организаторами выборов, соответствующие сведения.

Так, СМИ обязаны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в эти же сроки, до 19 июля, они предоставляют в соответствующую избирательную комиссию опубликованные сведения, информацию о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании.

Полиграфические организации, индивидуальные предприниматели, которые будут выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в Единый день голосования также до 19 июля должны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по их изготовлению.

Вместе с опубликованными материалами они направляют сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).

Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие указанные требования, не вправе осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов.

Кроме этого, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам равные условия оплаты изготовления этих материалов.

Более подробно насайте облизбиркомав разделе Важная информация.

Напомним, что прием сведений от СМИ, полиграфических организаций и индивидуальных предпринимателей для оказания услуг на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном участку №2 (г.Псков) завершился 2 июля.

В Единый день голосования 8 сентября на территории Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний: