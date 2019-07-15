Общество

Второй санитарный вертолет появится в Псковской области

В Псковской области в перспективе планируется базирование второго санитарного вертолета в Великих Луках. Таким образом, будут сформированы две зоны по эвакуации пациентов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.

Она уточнила, что сейчас в регионе существует 23 вертолетные площадки, на которые может проводиться эвакуация пациентов. Эвакуация также может проводиться в Москву и в Санкт-Петербург по госконтракту.