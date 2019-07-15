Общество

Службы скорой медицинской помощи объединят в одну в Псковской области

Стратегией развития скорой медицинской помощи в регионе предполагается объединение всех служб в единую станцию скорой помощи. Проводиться объединение будет поэтапно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.

Первый этап - в качестве пилотного проекта присоединение с 1 сентября 2019 года отделений скорой медицинской помощи ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница», филиала «Палкинский» и ГБУЗ ПО «Печорская районная больница» к ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи». Второй этап - с 1 ноября 2019 года к «Псковской станции скорой медицинской помощи» отделений и подстанций скорой помощи Гдовского, Стругокрасненского, Плюсского, Порховского, Дновского, Дедовичского, Островского, Пыталовского, Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Красногородского районов.

На третьем, заключительном этапе, с 1 января 2020 года будут присоединены станции и подстанции скорой медицинской помощи остальных районов.

Основная цель - выравнивание условий оказания скорой медицинской помощи и снижение уровня смертности.