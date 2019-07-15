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Общество

Пенсионный фонд напоминает, что получение зарплаты «в конверте» - это добровольный отказ от обеспеченной старости

16.07.2019 22:13|ПсковКомментариев: 0

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Пскове и Псковском районе информирует жителей города и района, что выплата зарплаты «в конверте» влечет за собой нарушение законодательства, и ущемление права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста. 

Как пояснил начальник УПФР Алексей Еремин, от размера официальной заработной платы напрямую зависит размер будущей пенсии граждан, поскольку именно оплата труда является основой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

«В настоящее время количество баллов, заработанных за трудовую деятельность, зависит от страховых взносов, которые уплачивает за гражданина работодатель, а значит от размера официальной или "белой" зарплаты. Бывают случаи, когда только к выходу на пенсию работник узнает, что работодатель делал отчисления по минимуму. Поэтому мы рекомендуем знакомиться с выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета. Сделать это можно, обратившись лично в органы ПФР по месту жительства, либо в "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР», - отметил начальник УПФР.

Алексей Еремин подчеркнул, что вознаграждение «в конверте» это не только нежелание работодателей платить налоги, но и добровольный отказ граждан от всех социальных гарантий и обеспеченной старости: «Соглашаясь на выплату "серой" заработной платы, человек также рискует не получить в полном объеме отпускные и оплату листка нетрудоспособности, или кредит в банке».

Источник: Псковская Лента Новостей
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