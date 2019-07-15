Общество

Пенсионный фонд приглашает граждан оценить услуги через систему «Ваш контроль»

Жители города Пскова и Псковского района могут оценить услуги УПФР через систему «Ваш контроль». Система «Ваш контроль» дает возможность оценить ключевые услуги УПФР, предоставление которых организуется в клиентских службах Фонда и в многофункциональных центрах.

«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого граждане могут выставлять оценки государственным органам, был запущен в 2013 году. Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях.

Оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», инфоматы в МФЦ, портал госуслуг, так и при участии в SMS-опросе. SMS-опрос осуществляется по 13 государственным услугам:

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля, о переходе в НПФ или о переходе в ПФР из НПФа.

Установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.

Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Прием заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений.

При посещении клиентской службы ПФР у гражданина берется согласие на участие в бесплатном SMS-опросе. При этом номер его мобильного телефона заносится в программно-технический комплекс. Через некоторое время гражданин может получить SMS с номера 0919 следующего содержания: «Вы обращались в ПФР. Пожалуйста, оцените качество оказанных услуг, отправив в ответ бесплатное SMS с оценкой от 1 до 5».

Отметим, что с начала года более 192 жителей оценили услуги ПФР через систему «Ваш контроль». Средняя оценка доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления госуслуг – 96.9%

Управление ПФР в городе Пскове и Псковском районе приглашает граждан принять участие в SMS-опросах. Мнение жителей района очень важно для нас, мы всегда стремимся учитывать поступившие предложения и постоянно работаем над повышением качества оказания государственных услуг.