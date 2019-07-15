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Общество

Активисты профсоюза работников народного образования и науки РФ города Великие Луки посетили «Славянский базар»

16.07.2019 20:40|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно в Витебске проходит «Славянский базар». Посещать торжественное открытие этого мероприятия для профсоюзных активистов городской организации работников народного образования и науки РФ стало традицией, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа. 

В этом году председатель городской профсоюзной организации Зоя Казакова снова организовала такую поездку. По возвращении с праздника участница поездки Светлана Дмитриева поделилась впечатлениями: «Вот уже несколько лет подряд наша учительская профсоюзная организация заказывает тур на Славянский базар. Сюда приезжают люди со всех уголков мира. Мы тоже ждем этой поездки весь учебный год. Каждый раз, город старается удивлять своих гостей. Одновременно в разных частях города проходят массовые культурные мероприятия, одно из них «Город мастеров», где можно приобрести изделия, выполненные мастерами по старым дедовским секретам и посмотреть, как это делается в живую. На берегу реки Западная Двина расположены шатры кафе и рынков, представителей различных районов. Все предприятия Беларуси продают свою продукцию». 

Особая энергетика горожан, потрясающая атмосфера праздника в городе заражает на весь учебный год, подчеркнула Зоя Казакова и поблагодарила коллег за прекрасное времяпровождение и заряд положительных эмоций. «Мы с большим нетерпением будем ждать следующую поездку», - подчеркнула она. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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