Общество

Псковская таможня информирует об использовании единого лицевого счета

С 1 июля российские физические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные юридические лица, состоящие на учете в налоговых органах России, могут использовать единый лицевой счет (ЕЛС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева.

Согласно приказу ФТС России от 26 июня 2019 года № 1039 российские физические лица, индивидуальные предприниматели и иностранные юридические лица могут уплачивать денежные средства на открытые на уровне ФТС России лицевые счета. Для использования такой возможности указанная категория лиц должна состоять на учете в налоговых органах Российской Федерации, а их идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должен быть подтвержден сведениями, полученными от налоговых органов.

Операции по ЕЛС будут совершаться только при указании в расчетных (платежных) документах и в таможенных документах, используемых для исчисления и уплаты таможенных и иных платежей, сведений об ИНН. Остатки денежных средств, находящиеся на открытых в таможенных органах лицевых счетах перенесены на ЕЛС 1 июля 2019 года.

Возврат находящихся на ЕЛС авансовых платежей и предоставление информации о движении денежных средств по ЕЛС будет осуществляться любой выбранной указанными лицами таможней, которая наделена соответствующими полномочиями.

Для справки: Единый лицевой счет функционирует по принципу «одно лицо – один счет». Осуществив уплату денежных средств на ЕЛС, плательщик может использовать их в любом таможенном органе при совершении любой таможенной операции.