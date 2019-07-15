Общество

Представители Псковского облсовпрофа встретились с главой Палкинского района

Представители членских организаций СОП Псковский облсовпроф, председатели областных организаций отраслевых профсоюзов жизнеобеспечения, культуры, потребкооперации, связи, лесных отраслей провели рабочую встречу с главой Палкинского района Евгением Седовым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В ходе встречи обсуждалась сложившаяся система социального партнерства в муниципалитете, возможность создания новых первичных профсоюзных организаций, проведение совместных мероприятий в трудовых коллективах.

Кроме этого, делегация Псковского облсовпрофа и областных организаций отраслевых профсоюзов посетила Палкинский хлебозавод Псковского РАЙПО. Они осмотрели производственные площади, оценили ассортимент выпускаемой продукции. На хлебозаводе производится и более 80 видов продукции, которая поставляется в крупнейшие торговые сети, как, например, империал и лента. Также состоялся диалог с трудовым коллективом. Необходимо отметить, что все работники хлебозавода являются членами первичной профсоюзной организации.