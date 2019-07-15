Управление Росгвардии по Псковской области напоминает правила добровольной сдачи оружия за вознаграждение 

Региональное управление Росгвардии информирует, что постановлением администрации Псковский области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Регионального управления Росгвардии.
Для сдачи оружия за вознаграждение, необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия. При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, заявление для проведения проверки, будет перенаправлено в полицию.
Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в Управление делами Администрации Псковской области, следующие документы:
Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3000 рублей, за одну штуку. С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, можно ознакомиться на сайте Администрации Псковской области.
Стоит отметить, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.