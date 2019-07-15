Общество

Яровая назвала главную задачу закона об усилении финконтроля на региональном уровне

Госдума единогласно приняла закон, усиливающий контроль за использованием бюджетных средств на региональном и местном уровнях. Автор инициативы, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая разъяснила значение закона, сообщает «Парламентская газета».

По ее словам, главная его задача — «контроль за рачительным и эффективным использованием бюджетных средств в интересах граждан». Депутат пояснила, что для обеспечения реального финансового контроля за бюджетными средствами даётся право передачи полномочий счётных палат с уровня муниципального образования на уровень региона.

«Законом мы исключаем саму возможность бесконтрольного использования бюджетных средств», - пояснила Ирина Яровая.

Она отметила важность того, что будут учтены обстоятельства, влияющие на организацию финансового контроля. Например, когда в малонаселённых пунктах неэффективно по затратам содержать самостоятельный орган финансового контроля, эти полномочия берёт на себя регион.