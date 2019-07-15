Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Нашествие Фотоконкурс
Зачем сапогам полоска?
Дом от А до Я
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Программа Дней города Пскова
Гибкая линейка Yota
Как помыть машину бесплатно?
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Что же будет с городом и с ними?
100 тысяч рублей за второго ребенка
Телефон прямого эфира 56-73-72
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Общество 15.07.2019 21:473 Сэкономленные на СМИ и сувенирах средства Псковская гордума направит на индексацию горячего питания школьников 16.07.2019 18:010 Бывшему вице-губернатору Псковской области продлили арест до 12 сентября 16.07.2019 17:560 В Псковской области запрещен ввоз 18 тонн огурцов 16.07.2019 17:500 Облачная погода и дожди ожидаются в Псковской области завтра 16.07.2019 17:410 Уроженца Псковской области – участника войны вспомнили в Ржевском филиале Музея Победы 16.07.2019 17:400 На Октябрьской площади в День города выступят лучшие коллективы области
 
 
 
Самое популярное 15.07.2019 13:4211 Псковская городская поликлиника просит откликнуться автора интерактива о походе на врачебный прием к губернатору 14.07.2019 11:570 Новинки от «Прасковьи Молочковой» появились в магазинах «Магнит» 16.07.2019 10:336 Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове 15.07.2019 16:340 Стала известна причина попытки мотоциклиста скрыться от великолукских полицейских 15.07.2019 15:192 Названы имена 17 лучших учителей Псковской области, которые получат федеральные и областные премии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Яровая назвала главную задачу закона об усилении финконтроля на региональном уровне

16.07.2019 16:58|ПсковКомментариев: 0

Госдума единогласно приняла закон, усиливающий контроль за использованием бюджетных средств на региональном и местном уровнях. Автор инициативы, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая разъяснила значение закона, сообщает «Парламентская газета».

По ее словам, главная его задача — «контроль за рачительным и эффективным использованием бюджетных средств в интересах граждан». Депутат пояснила, что для обеспечения реального финансового контроля за бюджетными средствами даётся право передачи полномочий счётных палат с уровня муниципального образования на уровень региона.

«Законом мы исключаем саму возможность бесконтрольного использования бюджетных средств», - пояснила Ирина Яровая.

Она отметила важность того, что будут учтены обстоятельства, влияющие на организацию финансового контроля. Например, когда в малонаселённых пунктах неэффективно по затратам содержать самостоятельный орган финансового контроля, эти полномочия берёт на себя регион.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 184 человека
16.07.2019, 18:010 Бывшему вице-губернатору Псковской области продлили арест до 12 сентября 16.07.2019, 17:560 В Псковской области запрещен ввоз 18 тонн огурцов 16.07.2019, 17:500 Облачная погода и дожди ожидаются в Псковской области завтра 16.07.2019, 17:410 Уроженца Псковской области – участника войны вспомнили в Ржевском филиале Музея Победы
16.07.2019, 17:400 На Октябрьской площади в День города выступят лучшие коллективы области 16.07.2019, 17:310 Пожертвования на главный храм Вооруженных сил перечислили 57 тысяч человек 16.07.2019, 17:300 Технология LTE-450 позволит покрыть Псковскую область интернетом лучше, чем сотовой связью 16.07.2019, 17:200 В сквере на Западной в Пскове появилось три новых уличных тренажера
16.07.2019, 17:110 Интерактив: О многострадальном капремонте крыши дома на Ленина в Идрице 16.07.2019, 17:090 Госдума одобрила тюремные сроки и штрафы за помехи медикам 16.07.2019, 17:030 Сладкий груз следовал из Республики Беларусь на территорию РФ с нарушениями  16.07.2019, 17:010 Три центра амбулаторной онкологической помощи откроются в Псковской области
16.07.2019, 16:580 Яровая назвала главную задачу закона об усилении финконтроля на региональном уровне 16.07.2019, 16:520 Пенсионный фонд приглашает граждан оценить услуги через систему «Ваш контроль» 16.07.2019, 16:270 В России могут ужесточить наказание за подделку документов 16.07.2019, 16:210 «Псков-747» стартует в первенстве России
16.07.2019, 16:110 Виталий Козырев: Пскову нужен дизайн-код и мастер-план 16.07.2019, 16:080 Студенты Петербургского архитектурно-строительного университета проходят практику в Псковской области 16.07.2019, 16:000 В России могут создать федеральную схему обращения с опасными отходами 16.07.2019, 15:520 В Великих Луках появится открытый ФОК для футбола, хоккея, стритбола и воркаута
16.07.2019, 15:451 Штраф 20 тыс. рублей заплатит псковский военнослужащий за избиение сослуживца 16.07.2019, 15:390 Представители Псковского облсовпрофа встретились с главой Палкинского района 16.07.2019, 15:340 Более 150 торговых точек будут работать в центре Пскова в День города 16.07.2019, 15:201 Напоминающие надписи появятся в Пскове на тротуарах вблизи пешеходных переходов
16.07.2019, 15:120 Ресторан «Инжир» приглашает попробовать летнее меню 16.07.2019, 15:110 В Великих Луках возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, обнаруженного в клумбе 16.07.2019, 15:090 Прокуратура выявила нарушения в оплате труда сотрудников ООО «Пустошкинский хлебокомбинат» 16.07.2019, 14:560 В Великих Луках идет строительство тротуаров
16.07.2019, 14:471 Сергей Сарченков: Самое главное - это дальнейшее развитие объединенного Псково-Изборского музея-заповедника 16.07.2019, 14:450 Службы скорой медицинской помощи объединят в одну в Псковской области 16.07.2019, 14:350 Второй санитарный вертолет появится в Псковской области 16.07.2019, 14:300 Идеальные решения для неидеальных псковских участков: планировка, дренаж, канализация
16.07.2019, 14:150 19 июля заканчивается прием сведений от СМИ, полиграфических организаций и ИП для оказания услуг на выборах 8 сентября 16.07.2019, 14:110 В тройном ДТП на Вокзальной в Пскове пострадали мальчик и женщина 16.07.2019, 14:041 В Псковской области застройщиков обяжут возводить дома по новым правилам 16.07.2019, 14:001 Наталия Дубровская: Фестиваль «Железный град» интересен публике уже более 10 лет
16.07.2019, 13:528 Михаил Ведерников поручил провести проверку в детской стоматологии и перинатальном центре в Пскове 16.07.2019, 13:520 Получить налоговый вычет теперь можно за любое лекарство по рецепту врача 16.07.2019, 13:470 К 2021-2022 годам в Псковской области все органы власти и бюджетные учреждения будут подключены к системе электронного документооборота 16.07.2019, 13:440 Госдума узаконила наказание за непропуск машин скорой помощи
16.07.2019, 13:440 Великолукская полиция разыскивает мужчину, ушедшего из дома на улице Радищева 16.07.2019, 13:430 Десятую годовщину смерти Савелия Ямщикова в «Михайловском» отметят научной конференцией и выставкой памяти «реставратора всея Руси» 16.07.2019, 13:393 Вера Емельянова: Мы рассчитываем на серьезные инвестиции на развитие объединенного Псково-Изборского музея-заповедника 16.07.2019, 13:300 Лагерь стрельцов будет работать в рамках фестиваля «Железный град» в Изборске
16.07.2019, 13:270 Эксперт рассказала, когда в России появится черный список усыновителей 16.07.2019, 13:260 Заседания администрации Псковской области поменяют формат и станут ежемесячными 16.07.2019, 13:220 Минкультуры предлагает ввести налоговые льготы для восстановления исторических усадеб 16.07.2019, 13:190 Массовые проверки условий перевозки детей в автомобилях проведут сотрудники ГИБДД в Псковской области
16.07.2019, 13:181 Труп мужчины обнаружен в цветочной клумбе в Великих Луках 16.07.2019, 13:150 Организаторы фестиваля «Железный град» обещают зрителям максимально зрелищный конный турнир 16.07.2019, 13:110 В СНТ «Кебь» Псковского района горит баня. ВИДЕО 16.07.2019, 13:060 Псковичи могут записаться на прием к специалистам Дорожной клинической больницы Санкт-Петербурга
16.07.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Виталием Козыревым 16.07.2019, 13:000 Налоговики обсудили вопросы наполнения доходной части бюджета Пскова 16.07.2019, 12:590 В ИК-5 запустили производство тротуарной плитки 16.07.2019, 12:570 У перекрестка Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове столкнулись легковушка и фура
16.07.2019, 12:540 Волонтеры провели квест-игру «Равнение на олимпийцев» для участников юнармейской смены в лагере «Космос» 16.07.2019, 12:451 Роспотребнадзор дал советы по покупке и хранению хлеба 16.07.2019, 12:420 Госдума приняла закон об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов 16.07.2019, 12:420 Согласившиеся на снятие порчи жители Псковской области лишились денег и драгоценностей
16.07.2019, 12:350 Нюансы авиамониторинга, или Как отследить самолет онлайн 16.07.2019, 12:140 Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay 16.07.2019, 12:080 Псковских предпринимателей обязали подготовить к праздникам торговые объекты 16.07.2019, 12:050 ФНС России утвердила новую форму уведомления о порядке предоставления налоговой декларации на имущество организаций
16.07.2019, 12:040 Участники клуба «Здоровое питание» Псковского Красного Креста провели конкурс по выпечке булочек 16.07.2019, 11:560 Руководителем пресс-службы ОМСУ города Пскова назначена Анна Боброва 16.07.2019, 11:510 Трагикомедией «Играй, скрипач!» завершатся гастроли Новороссийского театра в Пскове 16.07.2019, 11:510 ПЛН-ТВ: Ожидания от смены руководства псковского автопарка
16.07.2019, 11:460 В России утвердили ГОСТ для фотосессий новорожденных 16.07.2019, 11:450 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе 16.07.2019, 11:350 В Себежском районе открывается молодежный форум «Без границ» 16.07.2019, 11:341 Шесть кандидатов сдали документы для регистрации на допвыборах депутата Псковской гордумы
16.07.2019, 11:201 О модернизации псковского «Горводоканала» и тепловых сетей рассказали на Первом канале 16.07.2019, 11:000 Возле подъезда ямы глубиной в автомобильное колесо - псковичка пожаловалась губернатору на состояние дороги на Труда, 35 16.07.2019, 10:400 Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы 16.07.2019, 10:336 Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.