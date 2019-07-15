Общество

В России могут ужесточить наказание за подделку документов

Наказание за подделку документов планируется существенно ужесточить. На это направлен пакет законопроектов, который Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Как отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сейчас за подобные деяния грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. В кабмине предлагают поднять планку до 3 лет лишения свободы, а также установить уголовное наказание за приобретение, хранение, перевозку, а равно использование заведомо поддельных паспорта гражданина или удостоверения, штампов, печатей, бланков. Срок лишения свободы в данном случае может составить до 1 года.

Кроме того, предложено усилить административную ответственность за нарушение порядка изготовления либо использования или уничтожения бланков с российским гербом или печатей. Штрафы поднимут до 3 тысяч рублей. Одновременно вводятся штрафы в размере от 3-5 тысяч рублей за повторное совершение таких правонарушений.

Кроме того, ужесточается наказание за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспорта. Для граждан размер штрафа предлагается установить в размере 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — 10 тысяч рублей.

По действующему КоАП, административный штраф по данной статье составляет от 100 рублей до 300 рублей для граждан, а для должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей.