Общество

Депутаты попросят Генпрокуратуру проверить случаи использования опасных пестицидов

Генпрокуратуру попросят проверить случаи массовой гибели пчел и использования для орошения полей опасных контрафактных химикатов. Такое решение приняли на совещании в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 16 июля, где также предложили закрепить в законе госконтроль за оборотом и использованием агрохимикатов, сообщает «Парламентская газета».

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев отметил, что во многих регионах зафиксировали массовую гибель пчёл, а возможной причиной является нарушение правил применения пестицидов во время борьбы с вредителями на полях.

«Выслушав все стороны, по итогам совещаний мы направим соответствующие обращения во все органы власти, которые связаны с этим вопросом, - Минсельхоз, Минприроды и так далее. Обратимся в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчел, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушения технологий при использовании химикатов. Нужно провести проверку», - сказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

О таких проблемах рассказал на совещании председатель правления пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан. Он привел в пример случай, когда в селе Никольском Советского района поля обработали ядовитыми контрафактными пестицидами, из-за чего не только погибли пчелы, но и у людей появились тошнота и головокружение. Также сельхозпроизводители нарушают технологии и не предупреждают пчеловодов о начале обработки полей, отметил эксперт.

Советник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко также считает, что пчёлы массово гибнут в основном из-за опасных пестицидов. Он рассказал о распространении контрафактных пестицидов, которые «завозят под видом моющего средства». По его словам, орошают поля бесконтрольно, так как у Россельхознадзора нет полномочий контролировать весь процесс, ведомство может проверять только содержание пестицидов в животноводческой продукции.

«Мы находили пестициды в пыльце, сотах и мёде. Это подрывает экспортный потенциал, не говоря уже о здоровье людей. Надо восстанавливать закон о регистрации, контроле оборота и применении пестицидов, так как в 2011 году, когда приняли проект поправок, уничтожили эту систему. И конечно, нам как воздух необходим новый нормальный закон о пчеловодстве», — сказал он и призвал разработать эти документы вместе с депутатами и экспертами.

Николаев подчеркнул, что ситуация с пчёлами — это во многом последствие управленческой проблемы.

«Минприроды должно контролировать влияние на природу, Роспотребнадзор должен контролировать продукцию на полках и не может делать это, так как не знает, что там может быть, Россельхоз контролирует пестициды в продуктах животного происхождения. Получается лебедь, рак и щука», — отметил парламентарий.

По результатам ответов из министерств и собранной статистики в сентябре депутаты проведут расширенное совещание с депутатами всех заинтересованных комитетов Госдумы — по аграрным вопросам, экологии и безопасности — и представителями надзорных органов, сказал Николаев.

Законодатель также пообещал помочь в распространении системы оповещения пчеловодов, которую разработали в Липецкой области. Это электронная платформа, где могут зарегистрироваться фермеры и пчеловоды, чтобы сообщать о своём расположении и планах, когда и чем будут обрабатывать поля.

Массовую гибель пчёл зафиксировали этим летом в республиках Марий Эл и Удмутрия, Алтайском крае, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях.