Общество

Студенты Петербургского архитектурно-строительного университета проходят практику в Псковской области

Группа из 15 студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета под руководством двух преподавателей проходит практику в Псковской области. Будущие архитекторы подробно знакомятся с объектами культурного наследия региона, так как пишут свои выпускные квалификационные работы по этим темам. Сопровождают студентов псковские волонтеры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В первый день пребывания для участников делегации была организована экскурсия по территории Псковского кремля, которую провели архитекторы-реставраторы. По итогам ребята сделали зарисовки элементов, которые им запомнились больше всего.

«Мы провели анализ зарисовок, студенты поделились своим мнением по использованным архитектурным решениям, а также обсудили основные особенности псковского зодчества. Хочется отметить, что организаторами подготовлена очень насыщенная экскурсионная программа, которая будет полезна будущим архитекторам в профессиональном плане. Уверена, что посещение псковских мест и в эмоциональном плане найдет отклик в их сердцах», — отметила доцент кафедры архитектурного и градостроительного наследия Надежда Акулова.

Студенты во второй день пребывания в Пскове посетили Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и храм Иоанна Предтечи, которые недавно вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь перед ними стояла задача сделать пленэрные зарисовки и провести сравнительный анализ строений.

Третий день студенты также провели в Пскове, исследуя архитектуру и выполняя замеры храма Рождества Богородицы. Будущие архитекторы сделали зарисовки фасадов здания, отметили на них проблемные места и недостающие элементы, требующие реконструкции.

Группа студентов из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета находится в регионе по приглашению Комитета по охране объектов культурного наследия. До 18 июля студенты будут проходить практику на базе Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

В программе пребывания помимо исследовательской работы для студентов запланированы экскурсии по Пскову и Печорам. Особое внимание организаторы планируют уделить знакомству с псковскими церквями, которые вошли в список ЮНЕСКО. Искусствоведы города Пскова подготовили специальную лекцию по этой теме.