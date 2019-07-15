Общество

В Великолукском районе представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, встретились с представителями власти

В Великолукском районе состоялся диалог законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с представителями различных структур органов власти и организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Собрание прошло в актовом зале администрации Великолукского района Псковской области, гостями которого стали представители пенсионного фонда, центра занятости населения города Великие Луки и Великолукского района, администрации Великолукского района, государственного управления социальной защиты населения и представители ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов.

Свое участие в собрании приняли около 30 опекунов и приемных родителей. Самым ответственным опекунам и приемным родителям в этот день были вручены благодарности из рук заместителя главы администрации Великолукского района.

Слово для выступления было предоставлено и представителям различных структур органов власти. Так, работники ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов в лице заместителя начальника отдела Кристины Кукбая и дознавателя отдела Юлии Смирновой, рассказали присутствующим об исполнении исполнительных производств по алиментным обязательствам и процедуре взыскания алиментов в целом.

Дознаватель отдела напомнила присутствующим, что опекун обязан заботиться о содержании своего подопечного, защищать его права и отстаивать его законные интересы. Так же, были даны разъяснения о взаимодействии судебного пристава-исполнителя с опекунами, о своевременном предоставлении в службу судебных приставов документов для привлечения должников к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», и по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Опекуны (попечители), приемные родители приняли активное участие в собрании, задавали много вопросов. Дополнительно, судебными приставами были розданы образцы заявлений, о расчете задолженности по алиментам, о принятии на исполнение исполнительного листа, о неполучении алиментов, для правильного заполнения и предъявления в отдел.