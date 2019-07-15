Общество

В России могут создать федеральную схему обращения с опасными отходами

В России может быть создана единая государственная система обращения с отходами I и II классов опасности. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, центральное место в этой системе займёт федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности.​ Он будет определяться правительством РФ по предложению Госкорпорации «Росатом», согласованному с уполномоченным кабмином федеральным органом исполнительной власти.

В целях организации деятельности по обращению с указанными отходами правительством РФ будет утверждена федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности. Соблюдение схемы будет обязательным условием осуществления деятельности по обращению с такими отходами.

Индивидуальные предприниматели и юрлица, в результате хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, будут осуществлять обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в собственности или на ином законном основании объектов обезвреживания. В иных случаях они обязаны передавать такие отходы федеральному оператору.

В части обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предусматривается создание российского экологического оператора. правительство РФ предлагается наделить полномочиями по установлению единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания данных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений. Также предусматривается создание федеральной схемы обращения с ТКО.