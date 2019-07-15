Общество

Брокеров могут обязать действовать в интересах клиента

Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны будут действовать исключительно в интересах клиента. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, законопроект направлен на защиту интересов клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«К сожалению, на рынке часто бывает так, что, оперируя деньгами клиента, профессиональный участник рынка преследует свои интересы, а интересы клиента ставит во вторую очередь, — сказал Аксаков. — Часто и к нам в комитет, и в Центральный банк жалуются граждане, что они давали одно поручение брокеру, а он все сделал иначе».

По словам депутата, зачастую у брокера бывает несколько поручений и он выбирает именно то, которое ему выгодно исполнить в данный момент.

В законопроекте устанавливается, что поручения должны выполняться строго в том порядке, как описал клиент. Также чётко прописывают, что брокер должен действовать строго в интересах клиента.

«А если возникнут споры, то Центробанк может проверить биржевой день, чтобы выяснить, как действовал брокер в течение этого времени», — сказал Анатолий Аксаков. Законопроект принят Госдумой в первом чтении большинством голосов.