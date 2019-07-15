Общество

Малому и среднему бизнесу предложили облегчить получение господдержки

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий принять меры против необоснованных отказов при обращении малого и среднего бизнеса за поддержкой. Автор инициативы — депутат Рифат Шайхутдинов, сообщает «Парламентская газета».

Поправки предлагаются в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Законопроект предусматривает внедрение принципа «одного окна» в системе поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на федеральном, региональном и местном уровнях. Также предлагается ввести правило об исчерпывающем характере перечня документов, которые предприниматель должен предоставить при обращении за оказанием поддержки.

Проект также закрепляет процедуру приостановления рассмотрения обращения, в течение которой заявителю даётся возможность представить необходимые документы. Предложено ввести правило об обязательном закреплении сроков рассмотрения таких обращений в нормативных правовых актах, принимаемых для реализации государственных программ, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. При этом такой срок не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Кроме того, предлагается обязать соответствующие органы информировать предпринимателей о статусе рассмотрения их заявлений.

Документ также предусматривает закрепление срока и порядка направления решения, принятого по обращению субъекта МСП, в адрес заявителя. Также устанавливается порядок рассмотрения обращения в случае, если получивший его орган не имеет компетенции для его рассмотрения.

Предполагается, что такой орган будет направлять обращение в течение семи календарных дней со дня регистрации в соответствующий компетентный орган, с уведомлением в тот же срок заявителя о переадресации обращения.

Предлагаемые меры, отмечает автор, обусловлены участившейся практикой отказа в оказании поддержки субъектам МСП по формальным основаниям — из-за несоответствия комплекта документов установленным требованиям. При этом у предпринимателей нет возможности представить дополнительные документы или пояснения в разумные сроки. Также отсутствуют согласительные процедуры урегулирования в случае возникновения спорных ситуаций.