Общество

Сладкий груз следовал из Республики Беларусь на территорию РФ с нарушениями

13 июля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в пункте пересечения государственной границы в деревне Долосцы при проведении контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами управления Россельхознадзора запрещен ввоз 750 килограммов меда. Продукция направлялась в Вологодскую область из Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе ветеринарного контроля специалисты ведомства выявили отсутствие маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции.

Перемещение 750 килограммов меда по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате товара в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения оформлен протокол об административном правонарушении.