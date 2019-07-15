Общество

В Псковской области запрещен ввоз 18 тонн огурцов

В минувшие выходные специалистами территориального Управления Россельхознадзора на фитосанитарном контрольному посту «Долосцы» Себежского района Псковской области проведен карантинный фитосанитарный контроль 18 тонн свежих огурцов. Подкарантинная продукция следовала из Республики Беларусь в адрес предприятия, зарегистрированного в Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В результате контрольно-надзорных мероприятий в отношении данной партии государственным инспектором управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям установлено, что в представленном на партию свежих огурцов фитосанитарном сертификате отсутствует информация о должностном лице, выдавшем документ. Таким образом, фитосанитарный сертификат признается недействительным.

Ввоз 18 тонн огурцов на территорию Российской Федерации запрещен, выдано предписание о возврате продукции на территорию Республики Беларусь. По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.