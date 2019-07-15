Общество

Виталий Козырев: Пскову нужен дизайн-код и мастер-план

Пскову нужен дизайн-код. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства, юрист, кадастровый инженер, директор компании «Земля и право» Виталий Козырев.

Гость студии пояснил, что дизайн-код - это проиллюстрированный набор правил, требований и рекомендаций по вопросам облика города, который должен быть принят городскими властями. «В России под дизайн-кодом обычно понимают правила размещения вывесок, хотя дизайн-код может определять и то, как выглядит город в целом: какая в нем наружная реклама, как содержать фасады зданий, как развивать облик улиц и общественных пространств, как должны выглядеть торговые павильоны, какую ставить уличную мебель и малые архитектурные формы, как должна выглядеть городская навигация, символика и так далее,- пояснил Виталий Козырев и высказал мнение, что «Пскову как историческому поселению с его памятниками архитектуры, многие из которых вошли в список ЮНЕСКО, дизайн-код жизненно необходим».

Виталий Козырев также отметил, что Пскову необходим и мастер-план - документ стратегического пространственного планирования города, который «рисует образ желанного будущего и намечает пути его достижения - дает возможность расставить приоритеты и понять, как распределить ресурсы».

«Мастер-план часто путают с Генеральным планом города, но в отличие от последнего, где горожане рассматриваются лишь как потребители города, стратегический мастер-план разрабатывается городской властью при активном участии жителей, бизнеса и экспертов, а в процессе сбора идей, обсуждения актуальной повестки и различных подходов к развитию формируется общее видение, куда двигаться городу и каким он должен стать», - пояснил эксперт. В ходе подготовки мастер-плана горожане из пассивных наблюдателей превращаются в партнеров городской власти, а каждый житель ощущает свою причастность к созданию документа и понимает, что будущее города зависит от него. В итоге стратегический документ оказывается не только инструментом планирования, но и коммуникации, добавил Виталий Козырев.

«Считаю, что без комплексного видения будущего сбалансированная градостроительная политика города не вполне возможна», – заключил гость студии.