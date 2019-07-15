Общество

Пожертвования на главный храм Вооруженных сил перечислили 57 тысяч человек

Около 57 тысяч человек передали пожертвования на строительство главного храма Вооруженных сил России в Кубинке, всего на него собрали 2 525 657 000 рублей. Это сообщил гендиректор фонда «Воскресение» Александр Каньшин, пишет «Интерфакс».

По его словам, активность жертвователей - физических лиц и организацией - возрастает.

В феврале 2019 года в фонде было 2,173 млрд рублей от более 50 тысяч человек и 320 юрлиц.

В марте в Кремле подтвердили, что президент Владимир Путин перечислил личные деньги на создание центральной иконы этого собора.

Храм строят к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее сообщалось, что ступени при входе в церковь сделают из переплавленного трофейного оружия.