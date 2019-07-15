Общество

Обустроить городские лесопарки призывает псковичей эксперт

Обустроить городские лесопарки призывает псковичей эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства, юрист, кадастровый инженер, директор компании «Земля и право» Виталий Козырев.

Как пояснил эксперт в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, в Псковской области принята государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», в рамках которой действует подпрограмма: «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». Эта программа предусматривает участие в ней и самих горожан. Уже появились первые заявки на обустройство городских парков в Пскове. Но, по мнению Виталия Козырева, обустраивать в первую очередь надо городские лесопарки (в Пскове их три — Крестовский, Корытовский и Промежицкий).

Свободной земли в Пскове под застройку с каждым годом остается все меньше, и застройка постепенно приближается к городским лесопаркам, констатировал эксперт. «Но капитальное строительство даже рядом с лесопарком наносит ущерб его экосистеме, отражается на флоре и остатках фауны. Кроме того, в процессе строительства создаются дополнительные источники шума и выхлопных газов, а уличные насаждения в большей степени подвержены вредным воздействиям окружающей среды, нежели насаждения скверов и парков, что приводит к их преждевременному старению, потере декоративного вида и гибели», - добавил Виталий Козырев.

В настоящее время многие зеленые насаждения лесопарков нуждаются в обновлении, и только комплексный подход к реконструкции благоустройства улиц, обустройству мест массового отдыха населения, позволит обеспечить сохранность, повышение устойчивости, экологической и градостроительной значимости зеленых насаждений. Кроме того, существуют опасения, что застройка может коснуться и самих лесопарков, и чтобы этого не допустить, необходимо их обустроить. Но инициатива должна исходить от самих граждан, убежден Виталий Козырев.

«Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но при этом нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой» – заключил гость студии.