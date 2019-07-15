Общество

В сквере на Западной в Пскове появилось три новых уличных тренажера

Специалисты установили три новых уличных тренажера в сквере на улице Западной в Пскове, в дополнение к шести спортивным снарядам, которые появились здесь прошлым летом, сразу же став популярными у местных жителей. Чтобы обеспечить возросший интерес граждан к занятиям спортом вице-спикер Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Юрий Сорокин принял решение об установке дополнительных тренажеров. Все расходы по их приобретению и монтажу парламентарий взял на себя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

В сквере на улице Западной располагается workout-площадка, а также зона с уличными тренажерами. Эта территория - один из немногих универсальных спортивных комплексов в Пскове, где вместе с профессиональными атлетами тренируются дети, псковичи преклонного возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшее время здесь также будет создано поле для пляжного волейбола.