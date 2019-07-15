Общество

На Октябрьской площади в День города выступят лучшие коллективы области

На центральной праздничной сцене города (Октябрьская площадь) состоится гала-концерт лучших коллективов города и области, а в завершении программы концерт звезды эстрады - певицы Натали.

Уже известны участники концертной программы на Октябрьской площади:

С 13:00 на сцене свое творчество будут демонстрировать коллективы Городского культурного центра.

С 15:00 в совместном проекте на главной сцене праздника выступят заслуженные артистки России Наталья Александрова и Марина Курчавова, вокалистка Кристина Евдокимова, а также с яркими зажигательными номерами - Народный самодеятельный хореографический коллектив «Театр танца "Русские узоры"» и хореографический ансамбль «Сувенир».

В вечерней программе запланированы выступления групп: «Октябрьский проспект», «Королев-Продакшен», «Арт-мастер»; Заслуженного артиста России Александра Либа и вокалистки Татьяны Арсентьевой; солистов: Виталия Зубкова, Николая Никонова. Заслуженный работник культуры РФ Игорь Попов с музыкальным центром «Кром» представят фрагмент проекта «Песни июльского вечера».

В завершении праздничной программы концерт звезды эстрады - певицы Натали.

Спонсоры праздника: мобильный оператор Теле2, справочная служба 053, сеть ателье «Ловкий портной», сеть аптек «Будь здоров», сеть магазинов бытовой химии и парфюмерии «Улыбка радуги».

Информационные партнеры: Псковская Лента Новостей, Центр деловой информации, радио «Шансон» в Пскове, телеканал «Первый Псковский».