Общество

Россияне рассказали о планах по накоплениям на старость

Большинству россиян или нечего копить, или они чересчур осторожны, либо слишком мало осведомлены о своих возможностях, чтобы подготовить себе к старости источник пассивного дохода. Такой вывод можно сделать из результатов исследования ВЦИОМ о готовности пользоваться различными финансовыми инструментами для прибавки к трудовой пенсии, сообщает «Российская газета».

Более трети не знают о таких способах, а из тех, кто назвал хотя бы один из инструментов, большинство раздумывает о таких надежных, но малодоходных или же вовсе убыточных инструментах, как вклад (23%), наличные накопления (21%), вложения в недвижимость (18%) и даже покупка золота и драгоценностей (8%). Довольно многие связывают надежды на дополнительный доход с классическим страхованием жизни и здоровья (10%) и накопительным страхованием жизни (8%), - по всей видимости, это результат навязывания этих продуктов банками в качестве альтернативы депозитам.

Совсем мала оказалась доля тех, кто рассчитывает на формирование пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах (10%). Последний показатель, как и результаты опроса в целом, не сулят успеха индивидуальным пенсионным капиталам (ИПК), которые то ли со следующего, то ли уже с 2021 года должны сменить, наконец, замороженные с 2014 года обязательные пенсионные накопления. В отличие от последних, от формирования ИПК работник вроде бы сможет отказаться, чтобы не терять в зарплате, и несомненно, что абсолютное большинство, доверяющее только наличным и депозитам, так и поступит.

Доля тех, кто может решиться вложить деньги в ценные бумаги, сравнительно велика (18%), но из них лишь треть знает, что такие вложения физлицам следует делать через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие право на получение налоговых вычетов (при выборе вычетов на взнос - до 52 тысяч рублей в год).

Доля тех, кто может решиться вложить деньги в ценные бумаги, сравнительно велика (18%), но из них лишь треть знает, что такие вложения физлицам следует делать через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие право на получение налоговых вычетов (при выборе вычетов на взнос - до 52 тысяч рублей в год).