Общество

Уроженца Псковской области – участника войны вспомнили в Ржевском филиале Музея Победы

В Ржевском филиале Музея Победы 16 июля состоялась литературная конференция «Ржевская земля и люди». Мероприятие было посвящено 95-летию со дня рождения писателя и журналиста, фронтовика, уроженца Псковской области Ивана Васильева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Информационном центре» ФГБУК «Музей Победы».

Участники конференции обсудили литературные образы уроженцев ржевской земли - героев произведений Васильева. На встрече прозвучало стихотворение поэта Игоря Либензона «Он не ушел, он с нами, здесь!». Ржевскому периоду в творчестве писателя посвятила свой рассказ его вдова Фаина Андриевская. Она подробно остановилась на годах работы Ивана Васильева собственным корреспондентом газеты «Калининская правда» по Ржевскому и Зубцовскому районам. В мероприятии также участвовали председатель Совета ветеранов Галина Мешкова, краевед Олег Кондратьев и другие гости.

Иван Васильев родился 21 июля 1924 года в деревне Верховинино (ныне Бежаницкий район Псковской области) в крестьянской семье. В период Великой Отечественной войны Иван Афанасьевич воевал на передовой, на Калининском фронте, был тяжело контужен, а с 1944 года после госпиталя продолжил службу в Закавказском военном округе до июля 1946 года. Автор публицистических очерков и повестей, в том числе посвященных острым проблемам жизни деревни. Организатор и создатель литературно-художественного музея истории Великой Отечественной войны в деревне Борки Великолукского района.

Умер 31 декабря 1994 года. Похоронен в городе Великие Луки Псковской области.