Общество

Начался прием заявок на разработку проектно-сметной документации по благоустройству у изборской школы

Начался прием заявок на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории возле школы в деревне Изборск Печорского района. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Заказчик - администрация Печорского района. Начальная цена контракта на разработку - 4 658 333,33 рубля из местного бюджета. Дата окончания подачи заявок - 8 августа. Первую их часть рассмотрят 9 августа, а вторую - 14-го. Планируется, что выигравшая контракт организация должна будет в течение 3 месяцев предоставить необходимую документацию.

Источник: Техническое задание лота на сайте госзакупок

В состав выполняемых работ входят: инженерно-топографический план, проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы на объект. По данным технической записки, ориентировочная общая площадь участков строительного объекта - 3,5 гектара.

Цель проекта по благоустройству: создание комфортного деревенского пространства, при условии сохранения историко-градостроительной и природной среды территории благоустройства, восстановления ее социально-культурной значимости и повышение инвестиционной привлекательности. Задачи: благоустройство территории для организации зоны отдыха и досуга местных жителей, вовлечение широких групп общественности в благоустройство города, планировка инфраструктуры территории с учетом разных целевых групп населения (в том числе для маломобильных) и создание площадок для проведения крупных общественных и культурных мероприятий.

В сам же перечень работ по благоустройству входит устройство дорожек и пешеходных зон. В том числе - и ремонт прохожей части, пешеходных маршрутов. Кроме того, - строительство общественного туалета (со строительством систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления, либо установка автономного модульного туалета), стоянок для школьного транспорта и велосипедов, амфитеатра и открытой эстрады. На облагораживаемой территории также появятся беседки, скамейки, урны, указатели, информационные и выставочно-информационные стенды. Помимо этого, состоится обустройство детской площадки, установят несколько «Печорских» качелей, сделают универсальные спортивные площадки, площадки для школьных линеек и обучения ПДД, мини-гольф, скейт-площадки, беговой дорожки, тренажерные площадки и спортивные трибуны. В числе работ по благоустройству - также устройство систем освещения, видеонаблюдения, благоустройство дикорастущих деревьев и кустарников с посадкой новых (при необходимости), выравнивание и осушение отдельных участков территории, озеленение (с устройством клумб и искусственного пруда, посадкой голубой ели). Кроме того, на территории демонтируют неиспользуемые конструкции, установят мусорные контейнеры и благоустроят памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. А саму же эту территорию школы - огородят.