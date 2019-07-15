Общество

Банкам могут разрешить собирать биометрические данные россиян

При открытии счетов и вкладов гражданам банки смогут собирать их биометрические данные — отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза, а также рисунок вен ладони. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки они предложили внести в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Документом конкретизируются виды внутренних структурных подразделений, в которых банки обязаны обеспечить сбор биометрических персональных данных, исходя из осуществляемых ими функций. Банки получат право использовать информацию, полученную из единой биометрической системы, для осуществления любых банковских операций и сделок с клиентами — физлицами.

«Обеспечение сбора биометрических персональных данных требует изменения инфраструктуры банков, включая IT-доработки в части информационной безопасности, что обосновано в первую очередь необходимостью обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан», — отметил Аксаков.

Крупные банки с 1 января 2021 года должны будут подключиться к Единой биометрической системе (ЕБС) для сбора биометрических персональных данных. На добровольной основе сделать это они смогут и раньше, если будут к этому готовы. Но для этого банк должен направить в ЦБ РФ соответствующее заявление

Сбор биометрических данных клиентов российские банки начали с 1 июля 2018 года: любой гражданин, пройдя идентификацию в системе, может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счёт или заказать выпуск карты на портале госуслуг.