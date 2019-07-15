Общество

Михаил Ведерников поручил разработать критерии эффективности для руководства госучреждений региона

В Псковской области разработают целевые показатели и критерии эффективности деятельности руководителей государственных учреждений Псковской области, исходя из качества оказания услуг населению и заработной платы рядовых сотрудников. Соответствующее поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал во вторник, 16 июля, на заседании администрации региона. В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие главы муниципальных образований.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, речь идет о внесении изменений в постановление Администрации Псковской области № 18, которым утвержден Перечень организаций, где заработные платы могут быть установлены без учета предельного соотношения зарплат руководства и обычных сотрудников. В настоящее время в него включены около 40 бюджетных организаций.

«Я не против, чтобы руководители учреждений поручали хорошую зарплату, но она должна быть привязана к показателям эффективности, качеству оказания услуг населения и уровню заработной платы сотрудников. Если в учреждении все будет должным образом организовано, зарплата руководителя должна быть достойной», — сказал руководитель региона.

В рамках заседания администрации были озвучены результаты служебной проверки соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников государственных учреждений области. Проверка была проведена по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. О существующих перекосах в уровне заработной платы руководителей и сотрудников организаций образования и здравоохранения Глава региона заявил в июне на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

И.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова напомнила, что региональным законодательством установлена предельная кратность до 3-х в соотношении среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений.

Татьяна Смирнова напомнила, что ответственность за несоблюдение предельного соотношения уровня зарплат в госучреждении несет учредитель. В результате, заместителям председателей профильных комитетов объявлены выговоры. А к руководству ряда бюджетных учреждений, в уровне заработной платы которых выявлены нарушения, приняты решения о взыскании.