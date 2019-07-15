Бывшему вице-губернатору Псковской области продлили арест до 12 сентября

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оставил под стражей бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга, под стражей бывший вице-губернатор останется до 12 сентября.
«Ведется следствие. Необходимо продолжить опрашивать свидетелей», - добавили в пресс-службе.
Напомним, Александр Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
В СИЗО Александр Кузнецов находится с 12 февраля текущего года.