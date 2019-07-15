Общество

В семи бюджетных учреждениях Псковской области выявлено превышение предельного соотношения зарплат руководства и сотрудников

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области провел анализ предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений области и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений за 2018 год. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о результатах проверки сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области рассказала и.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова.

Она напомнила, что областным законом области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» установлено, что предельный уровень соотношения заработной платы руководителей госучреждений области и остальных работников установлен как один к трем, начиная с 2018 года. Хотя есть перечень учреждений, на которые это ограничение не распространяется - в него входят 19 учреждений здравоохранения, 8 учреждений образования, 3 учреждения культуры и 4 учреждения соцзащиты.

Что касается не входящих в названный перечень учреждений, то полностью соответствует установленному соотношению - 19 учреждений образования, 38 здравоохранения, 5 культуры, 11 ветеринарии, 4 спорта, 12 экологии и природопользованию. В 7 бюджетных учреждениях Псковской области зафиксировали превышение предельного уровня соотношения зарплат руководителя и сотрудников. Речь идет о пяти учреждениях образования и двух учреждениях здравоохранения.

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По результатам проверки профильным органам исполнительной власти рекомендовано принять меры в отношении должностных лиц, которые курируют соблюдение соотношений в подведомственных учреждениях. Комитетами по здравоохранению и по образованию такие меры были приняты, уточнила Татьяна Смирнова.