Общество

В Пскове устанавливают новые велопарковки

Установка новых велопарковок началась в Пскове. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства администрации Пскова, всего приобретено 19 велосипедных стоек. Их планируется установить у массово посещаемых зданий государственных и муниципальных учреждений.

В настоящее время список адресов, по которым разместятся стоянки для велосипедов, уточняется. Но уже известно, что они будут установлены возле администрации региона, псковского отделения Пенсионного фонда России, МФЦ, а также зданий, в которых находятся комитет по культуре Псковской области и региональный комитет по имущественным отношениям.

Кроме того, новые велосипедные стойки появятся и на действующей велопарковке в Псковском кремле.

Пилотный социально-значимый проект реализует АНО «Консультационный центр «Диалог» при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Планируется, что подобные велопарковки в дальнейшем появятся у каждого образовательного учреждения.