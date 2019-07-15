Общество

О возможности возврата излишне уплаченной суммы госпошлины поясняет псковский Росреестр

Управление Росреестра по Псковской области напоминает о том, что неуплата или неправильно произведенная оплата государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, служит основанием для возврата документов без рассмотрения.

Государственную пошлину может оплатить как сам гражданин, который хочет зарегистрировать право собственности на объект недвижимого имущества, так и его представитель. Однако в платежном документе необходимо указывать данные правообладателя, а не представителя.

Псковский Росреестр обращает внимание заявителей на то, что излишне уплаченную госпошлину можно вернуть. Для этого плательщик или его представитель, действующий на основании доверенности, должен подать заявление в орган регистрации прав. К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины необходимо приложить либо подлинные платежные документы (если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере), либо копии платежных документов, в случае, если госпошлина подлежит возврату частично.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае уплаты в большем размере, чем это предусмотрено, а также в случае отказа лица, уплатившего госпошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган, совершающий данное юридически значимое действие.

Размеры госпошлины за совершение регистрационных действий установлены Налоговым кодексом РФ.