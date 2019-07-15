Общество

Торжественный спуск на воду старинной лодки «Камья» состоится 21 июля в изборской деревне Брод

21 июля состоится большой праздник в деревне Брод (Старый Изборск). Как сообщили Псковской ленте Новостей организаторы, почти год ушел на подготовку к этому историческому событию, а именно, осуществлению мастерской «Изборский пряник» проекта «Воссоздание старинных лодок "Камья"».

Эти лодки, прототип древнего катамарана, ходили по рекам и озерам еще не так давно, 30 лет назад. Сейчас в Печорском районе уже не найти «живую» лодку подобного типа. Татьяна Мусатова из мастерской «Изборский пряник» и общество народа сето реконструировали лодку «Камья» или долбленку (долбушку, камейку), и 21 июля состоится торжественный спуск на воду лодки, концерт живой музыки (гармонь, гусли, гитара).

Вход свободный, организатор концерта устраивает также деревенское чаепитие, поэтому можно принести что-нибудь вкусное с собой.