Общество

Регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан, сообщил Минтруд

Власти субъектов Федерации, которые участвуют в пилотном проекте по борьбе с бедностью, подготовили предложения по формированию региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума, рассказали в пресс-службе Минтруда. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они подготовили и предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения для своевременного принятия адекватных мер по его повышению. Кроме того, проведён в том числе анализ и подготовлены предложения по сокращению бедности за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования.

Субъекты оценили реальный уровень и структуру бедности семей с детьми-инвалидами «на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований», а также выявили основные факторы и причины их финансового положения.

Сейчас Минтруд проводит анализ отчётов регионов. Их рассмотрят на заседании рабочей группы для подготовки рекомендаций по повышению эффективности в работе по борьбе с бедностью. Участие в нём, в частности, примут представители субъектов и научного сообщества.

Второй этап пилотных проектов по борьбе с бедностью завершился 20 июня 2019 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова в июле заявила, что в 2018 году количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тысяч человек. По её словам, сейчас это 12,9 процента населения.