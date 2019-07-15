Общество

Отделение ПФР по Псковской области: Средства маткапитала могут быть направлены на обучение и проживание в общежитии

Cемьям, в которых есть абитуриенты, Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области напоминает, что на обучение в образовательных организациях могут быть направлены средства материнского (семейного) капитала.

На сегодняшний день в регионе 1580 семей уже направили средства материнского капитала на образовательные услуги на общую сумму более 79,8 руб.

Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Использовать материнский капитал можно на образование любого ребенка, главное, чтобы ребенку, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнилось три года. Начинающий обучение ребенок должен быть не старше 25 лет.

Также напоминаем, что средства материнского капитала могут быть направлены на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.

Чтобы использовать средства материнского капитала на образовательные услуги, необходимо представить в учреждение Пенсионного фонда определенный перечень документов.

Общий пакет документов:

письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала;

документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат;

документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия представителя - в случае подачи заявления о распоряжении через представителя лица, получившего сертификат.

Документы для направления средств материнского капитала на оплату платных образовательных услуг:

заверенная образовательной организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Документы для направления средств материнского капитала на оплату проживания в общежитии:

договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;

справка из образовательной организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала можно и в электронном виде – через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru), при этом в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления необходимо будет представить соответствующий пакет документов.