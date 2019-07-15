Общество

Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области отправлена в отставку

12 июля в коллективе Арбитражного суда Псковской области в торжественной обстановке чествовали и провожали в почетную отставку заместителя председателя суда - судью Ольгу Ледневу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда.

Стаж работы по юридической специальности Ольги Ледневой составляет более 35 лет, из них в должности судьи - более 20 лет, с 2013 года - в должности заместителя председателя суда. С 2006 года она являлась членом Президиума Арбитражного суда Псковской области.

За время работы в суде Ольга Леднева активно занималась общественной деятельностью в органах судейского сообщества Псковской области. С 2002 года по 2006 год она избиралась заместителем председателя Квалификационной коллегии судей Псковской области, с 2007 года по 2009 год была секретарем Экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи при Квалификационной коллегии судей Псковской области. В 2005 году избрана членом комиссии по ведомственным наградам в Псковской области, с 2009 года по 2011 год являлась членом Совета судей Псковской области, входила в состав Президиума Совета судей Псковской области, принимала участие в работе комиссии Совета судей Псковской области по этике, кадрам и информации. С 2011 года по февраль 2013 года Леднева О.А. исполняла обязанности заместителя председателя Квалификационной коллегии судей Псковской области.

В 2004 году награждена Почетной грамотой Совета судей Псковской области, в 2011 году присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы», в 2016 году награждена наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», в 2017 году награждена юбилейной медалью «25 лет арбитражным судам Российской Федерации».

На совещании Ольге Ледневой за большой личный вклад в работу по осуществлению правосудия вручена медаль Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу».

Исполняющая обязанности председателя суда Лариса Рутковская от имени коллектива выразила Ольге Ледневой слова благодарности за высокий профессионализм, пожелав благополучия и позитива в жизни, зачитала приветственный адрес от имени председателя суда Федора Тимаева.

Судьи, работники аппарата суда также высказали теплые слова в адрес Ольги Ледневой. Звучали слова признательности за верность избранной профессии, честную и безупречную службу по отправлению правосудия, высокий профессиональный уровень, отмечались высокие личные человеческие качества и умение взаимодействовать с коллективом.

В ответном слове Ольга Леднева горячо поблагодарила всех своих коллег за совместную работу.